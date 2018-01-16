В Могилеве на линию вышли электробусы

16 Января 2018 08:12

Это подарок китайской провинции Хунань, который сделала делегация побратимов к 750-летию областного центра. Пока электрические машины ходят без пассажиров. Идет тестовая обкатка транспорта. По техусловиям, протяженность пути должна составить не менее 500 километров. Отметим, по техпаспорту электробусы зарегистрированы как автобусы. Водители прошли конкурс. Из 14 претендентов выбраны только четверо.

Владимир Панченко, водитель электробуса: "Легко и просто. Чисто по-европейски, очень хорошо, мне очень нравится. Очень много электроники. Есть камеры в салоне, т.е. все осматривается, все под контролем".

В случае успешной обкатки электробусы выйдут на маршрут в Могилеве уже до конца недели.