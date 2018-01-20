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В мире сегодня отмечают День снега
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21 Января 2018 09:10

В мире сегодня отмечают День снега

Без него невозможно представить зимние праздники и многие спортивные состязания, а в этом году для белорусов он стал действительно долгожданным. В мире сегодня отмечают День снега. Еще праздник носит название Международный день зимних видов спорта. Именно поэтому в этот день проводят различные соревнования и снежные фестивали. Белорусы уже открыли горнолыжный сезон, а наши спортсмены в эти дни радуют своими достижениями в биатлоне и фристайле. И нас можно назвать счастливчиками, ведь около половины населения планеты никогда не видели снега, кроме как на фотографиях.

  

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