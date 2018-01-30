В Минской области собирают хвойный урожай

30 Января 2018 15:27

Шишки ели и сосны собирают в зимний период. Именно в холодное время они зреют и сохраняют свои лучшие качества. Потом семя отбирают, сушат и тестируют для высадки новых лесов. Александра Кавелич продолжит тему.

Такой сбор хвойного урожая начинается необычно поздно - только в начале зимы. В морозные дни Олег Синяк работает на высоте. Чтобы собрать сосновые плоды и при этом не набить шишки, леснику нужны навыки, почти как у альпиниста.

Обычно шишки выращивают, а потом собирают на специальных плантациях, где растут деревья повышенного качества. Однако и там требования к такому урожаю довольно жесткие.

Подходят для сбора далеко не все лесные плоды. Диаметр шишки должен быть не менее полтора сантиметра. Иначе семя, которое прячется внутри, будет не надлежащего качества и не подойдет к посеву.

Финальный отбор шишки проходят в селекционном центре. Здесь они два дня отдыхают в большой машине-солярии, после чего плоды раскрываются.

Далее их снова высушивают и в лабораторных условиях тестируют на пригодность.

Здоровое семя сохраняют в хвойных архивах. Там оно может ждать посева до десяти лет. Часть качественного материала пригодиться уже в середине весны - им засеют специальные питомники, где выращивают ель и сосну.