Главная>>Общество>>В Минской области собирают хвойный урожай
Общество
RSS
В Минской области собирают хвойный урожай
Скачать Поделиться

30 Января 2018 15:27

В Минской области собирают хвойный урожай

Шишки ели и сосны собирают в зимний период. Именно в холодное время они зреют и сохраняют свои лучшие качества. Потом семя отбирают, сушат и тестируют для высадки новых лесов. Александра Кавелич продолжит тему.

Такой сбор хвойного урожая начинается необычно поздно - только в начале зимы. В морозные дни Олег Синяк работает на высоте. Чтобы собрать сосновые плоды и при этом не набить шишки, леснику нужны навыки, почти как у альпиниста.

Обычно шишки выращивают, а потом собирают на специальных плантациях, где растут деревья повышенного качества. Однако и там требования к такому урожаю довольно жесткие.

Подходят для сбора далеко не все лесные плоды. Диаметр шишки должен быть не менее полтора сантиметра. Иначе семя, которое прячется внутри, будет не надлежащего качества и не подойдет к посеву.

Финальный отбор шишки проходят в селекционном центре. Здесь они два дня отдыхают в большой машине-солярии, после чего плоды раскрываются.

Далее их снова высушивают и в лабораторных условиях тестируют на пригодность.

Здоровое семя сохраняют в хвойных архивах. Там оно может ждать посева до десяти лет. Часть качественного материала пригодиться уже в середине весны - им засеют специальные питомники, где выращивают ель и сосну. 

  

Другие новости

Прогноз погоды на 31 январря Прагноз надвор'я на 31 студзеня 30.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 31 январря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =