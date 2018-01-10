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В Минской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов
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10 Января 2018 18:02

В Минской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

Она будет длиться до 18 января. В целом же в центральном регионе на один мандат претендуют от одного до трех человек. Так, в Борисовском районе по 34-м округам выдвинуты 44 претендента на статус кандидата в депутаты. Как рассказали сегодня в Борисовской районной избирательной комиссии, работа идет в штатном режиме. Один из важных аспектов - проверка документов.

На следующей неделе стартует предвыборная агитация, которая пройдет до 17 февраля включительно. Сам день местных выборов - 18 февраля.

  

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