В Минской области продолжается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

10 Января 2018 18:02

Она будет длиться до 18 января. В целом же в центральном регионе на один мандат претендуют от одного до трех человек. Так, в Борисовском районе по 34-м округам выдвинуты 44 претендента на статус кандидата в депутаты. Как рассказали сегодня в Борисовской районной избирательной комиссии, работа идет в штатном режиме. Один из важных аспектов - проверка документов.

На следующей неделе стартует предвыборная агитация, которая пройдет до 17 февраля включительно. Сам день местных выборов - 18 февраля.