25 Апреля 2018 15:39

Следить за порядком в пустующих домах не так просто. В Минской области ежегодно увеличивается число брошенных зданий. Что делать с такой недвижимостью? Сносить или искать наследников. Иногда такие территории передают местным сельхозпредприятиям. Антонина Станкевич продолжит тему.

Тишину и спокойствие в деревне Дунайчицы уже который день подряд нарушает шум экскаватора. Трудно поверить, но на этом месте вчера еще были развалины жилого дома. А через три дня вряд ли что-нибудь напомнит, что здесь когда-то кипела жизнь.

За ходом работ следит директор местного сельхозпредприятия. Рачительный хозяин знает: все пригодится. Старые доски и древесина зимой пойдут на местную котельную, битые камни и кирпичи - на подсыпку некоторых дорог. А через три дня на месте бывшего дома появится могучий трактор и превратит землю в распаханное поле в восемь гектаров, пригодное для кукурузы.

В качестве доказательства директор демонстрирует вот такие мини-поля. Правда, растет здесь не кукуруза, а травы. Они также появились на месте бывших жилых домов. Недалеко находится молочно-товарный комплекс, так что обеспечить животных дополнительными пастбищами накануне лета важно.

Снести даже один дом - дело довольно непростое, объясняет председатель сельсовета. Сначала специалисты ищут наследников таких домов. Им предлагают навести порядок на своих территориях. И только если люди законные требования игнорируют - суд и потом снос, и только в таком порядке.

Проблемы с пустующим жильем характерны в первую очередь для небольших деревень. Люди переезжают в крупные агрогородки или города, а вот дома остаются. За прошедшие годы городское население выросло почти на 10 %. Всего по стране таких заброшенных домов - более 15 тысяч.