В Минском районе трасса для велогонщиков-экстремалов разрушена

1 Февраля 2018 21:09

Молодежные интересы против буквы закона. Громкий скандал разгорелся в Минском районе. Трасса для велогонщиков-экстремалов оказалась разрушена. Спортсмены в шоке. Говорят, они обращались к чиновникам, однако контакта найти не смогли. Теперь и вовсе оказались без инфраструктуры, которую создавали своими силами, без господдержки. Тем временем лесники объясняют: произошло грубое вмешательство в природную экосистему. Нанесен ущерб, который может стать поводом для возбуждения уголовного дела, но за это нести ответственность желающих не нашлось. Трассу пришлось ликвидировать с точки зрения безопасности. Кто прав в непростой ситуации, кто виноват? И главное - есть ли альтернатива для выхода энергии молодых экстремалов? Попытался выяснить Александр Смирнов.

Велосипедная трасса возле деревни Тарасово под Минском стала излюбленным местом тренировок столичных экстремалов. Рельеф, очень удачно подходящий для BMX-фристайла, говорят, пришлось усовершенствовать своими силами. В итоге трасса получила известность даже на просторах СНГ.

Трасса появилась еще до того момента, как этот спорт признали олимпийским видом. За отсутствием альтернатив и какой-либо поддержки инфраструктуру поднимали своими силами. Поэтому когда в минувшую субботу узнали о сносе трассы, пережили настоящий шок. Ребята говорят, что изначально с местными властями был достигнут полный коннект, сейчас какие-то письменные, а тем более устные договоренности подтвердить нечем.

Сегодня по инициативе министра лесного хозяйства состоялась встреча с молодежью. Оказалось, что ситуация неоднозначная. Ранее этот участок леса находился в ведении Минска, два года назад перешел под юрисдикцию Боровлянского лесхоза. Буквально в ноябре его сотрудникам стало известно о серьезных изменениях, внесенных в трассу. Якобы работали не только лопатами, но даже пригнали технику. А это очень весомое правонарушение. Два месяца на участке дежурили рейдовые патрули. В итоге опасные горки в целях безопасности и устранения последствий вмешательства в природу решили сровнять с землей.

По закону существуют варианта два: аренда юридическим лицом (но при этом почву поднимать нельзя) и выведение из лесопользования (но здесь решение принимается только на высшем уровне). Ничего этого сделано не было. К слову, ущерб лесу только предварительно оценен на 50 тысяч рублей.

Молодые экстремалы оказались буквально в подвешенном состоянии. Что делать дальше - подсказывают работники лесхоза: подождать. Уже подписан пакет документов, в том числе о госрегистрации и передачи земель под возведение аналогичного объекта под вело- и мотоспорт на бывшем карьере в Минском районе. Направление - Могилевская трасса, адрес - деревня Прилесье.

Лесники подсчитали: повреждена почва на площади 2 500 квадратных метров. Точно подсчитают с помощью специальных приборов. Природе причинен ущерб в крупном размере, это уголовное дело. Точно можно сказать, что продолжение у этой истории будет, но явно без хэппи-энда.