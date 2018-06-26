В Минском областном роддоме новорожденные получили в подарок распашонки с национальным орнаментом

Почти три десятка малышей, которые появились на свет в Минском областном роддоме, получили в подарок распашонки и футболки с национальным орнаментом. Так врачи и организаторы акции - Белорусский союз молодежи - решили поздравить мам с прибавлением в семействе. Модные обновки родители смогут получить еще и в загсе при регистрации своего малыша. Акция приурочена ко Дню Независимости и завершится 5 июля.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Эта идея родилась вместе с идеей по дню вышиванки. Потому что мы считаем, что орнамент, который изображен на нашем флаге, это уникальный код. Он несет защиту наших предков и может по праву считаться оберегом для малышей и оберегом для белорусов. Хотим, чтобы ребята выросли настоящими патриотами, чтобы эта связь с нашими предками, с национальными традициями и культурой, всегда оставалась и проходила нитью, чтобы мы были единой страной".

Волонтеры движения "Доброе сердце" поздравили в преддверии Дня Независимости и молодых мам в Могилеве. С начала года здесь появились на свет почти тысяча триста маленьких белорусов! Трогательная акция охватит все родильные отделения региона - в том числе Бобруйска, Климовичей и Мстиславля.