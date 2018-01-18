18 Января 2018 18:01

Сегодня в Минске завершилась регистрация кандидатов в местные Советы депутатов.

В результате из 345 претендентов в избирательную гонку официально включили 247. 6 из них самостоятельно приняли решение оставить избирательную кампанию. Еще 98 человек не допустили из-за разных нарушений - неправильное заполнение подписных листов и неточные сведения в декларациях о доходах и имущества. Как отметили в городской комиссии по выборам, на этот раз большую активность проявила молодежь.

После получения кандидатских удостоверений претенденты на депутатские кресла начинают предвыборную агитацию. Напомним, выборы в местные Советы пройдут 18 февраля. Отдать свой голос досрочно можно с 13 февраля.