Главная>>Общество>>В Минске завершается отопительный сезон
Общество
RSS
В Минске завершается отопительный сезон
Скачать Поделиться

10 Апреля 2018 07:15

В Минске завершается отопительный сезон

Вслед за жилфондом сегодня отключат батареи в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, библиотеках, музеях и госархивах. Такое решение мэрия приняла исходя из погодных условий и благоприятного прогноза.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 09.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 10 апреля Прагноз надвор'я на 10 красавiка 09.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 10 апреля
До плюс 21 и первые грозы Да плюс 21 і першыя навальніцы 09.04.2018 15:24 / Общество До плюс 21 и первые грозы

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =