В Минске завершается отопительный сезон

10 Апреля 2018 07:15

Вслед за жилфондом сегодня отключат батареи в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, библиотеках, музеях и госархивах. Такое решение мэрия приняла исходя из погодных условий и благоприятного прогноза.