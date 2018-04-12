В Минске вспоминают жертв нацизма

12 Апреля 2018 15:14

6 свечей зажгли сегодня и в Минске. А белорусам, которые спасали евреев во время Великой Отечественной и были признаны праведниками народов мира, торжественно вручили награды. Памятные медали внукам и правнукам вручил посол Израиля.

В Беларуси более 700 человек удостоились звания праведников народов мира. По количеству таких людей наша страна занимает 8 место.