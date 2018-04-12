Общество
12 Апреля 2018 15:14
В Минске вспоминают жертв нацизма
6 свечей зажгли сегодня и в Минске. А белорусам, которые спасали евреев во время Великой Отечественной и были признаны праведниками народов мира, торжественно вручили награды. Памятные медали внукам и правнукам вручил посол Израиля.
В Беларуси более 700 человек удостоились звания праведников народов мира. По количеству таких людей наша страна занимает 8 место.
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