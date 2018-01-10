В Минске тестируют новую систему платных парковок

10 Января 2018 12:02

Она разгрузит не только центр города, но и дворы. При этом жители домов, где разместились платные парковки, освобождаются от оплаты за них. Для этого нужно подать список номеров машин и предъявить техпаспорта. В этом году в Минске появится еще около 5 тысяч платных машиномест. К 2020 году их количество планируют увеличить до 25 тысяч.