В Минске стартует республиканский семинар о совершенствовании и развитии ЖКХ

19 Октября 2017 07:04

Сегодня - в первый день форума - пройдут практические занятия. Участники смогут познакомиться с опытом организации работы по различным направлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В гостинице "Беларусь" пройдет совещание c постановкой целей и задач. После запланировано посещение контакт-центра ЖКХ Мингорисполкома, мусороперерабатывающего завода, а также Минскводоканала.

А завтра участие в пленарном заседании семинара примет Президент Беларуси. Планируется всесторонне рассмотреть вопросы совершенствования и развития отрасли. В мероприятии во Дворце Независимости примут участие около 250 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов и организаций, представители местных органов госуправления. Речь пойдет о реализации новых подходов к совершенствованию работы, о снижении затрат и повышении качества обслуживания населения. Будет проанализирована и мировая практика организации управления жилищным фондом.