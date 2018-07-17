Подготовиться к новому школьному сезону и собрать нужный образ можно за один день. В Минске стартовала расширенная продажа товаров для школьников. Во всех универмагах работают специальные отделы, где в одном месте собраны все необходимые вещи - от одежды до канцелярии. А через месяц пройдут и школьные ярмарки. Там свои изделия предложат крупные предприятия со всей страны. Торговая площадка развернется у Дворца спорта.

Вместе со школьными ярмарками пройдут и распродажи. Там можно будет приобрести хозяйственные товары, а также одежду и обувь со значительными скидками.