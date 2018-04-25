В Минске стартовал городской слет юных инспекторов движения

25 Апреля 2018 15:36

Девять команд со всех районов столицы в течение двух дней будут бороться за звание лучшей. Сегодня для юных инспекторов творческие испытания - презентация видеофильмов и музыкальных визиток. Завтра школьники попытаются без нарушений правил движения проехать на велосипеде по автогородку.

Победители городского конкурса представят столицу на республиканских соревнованиях. У лучшей команды будет возможность в сентябре отправиться на международный детский форум в Анапу.