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В Минске стартовал городской слет юных инспекторов движения
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25 Апреля 2018 15:36

В Минске стартовал городской слет юных инспекторов движения

Девять команд со всех районов столицы в течение двух дней будут бороться за звание лучшей. Сегодня для юных инспекторов творческие испытания - презентация видеофильмов и музыкальных визиток. Завтра школьники попытаются без нарушений правил движения проехать на велосипеде по автогородку.

Победители городского конкурса представят столицу на республиканских соревнованиях. У лучшей команды будет возможность в сентябре отправиться на международный детский форум в Анапу.  

  

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