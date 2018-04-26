В Минске сотрудники ГАИ проводят акцию вместе с экологами

26 Апреля 2018 15:26

Водителям, которые оставили авто на газоне, придется заплатить штраф. Специалисты проверяют и возможность проезда спецтехники во дворах. Машины, которые препятствуют движению, отправляют на штрафстоянку.

Такую акцию в столице проводят третий год. Сейчас проблему неправильного паркования в центре города решают городские службы. В этом году количество мест для стоянки увеличат на несколько тысяч.