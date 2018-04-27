Общество
27 Апреля 2018 08:06
В Минске сегодня включат фонтаны и откроют сезон аттракционов
Сегодня в столице включат фонтаны. По традиции первым заискрится декоративный источник у Театра оперы и балета - там устроят водное и танцевальное шоу. Всего в столице заиграют более 30-ти фонтанов. Открывается сегодня и сезон аттракционов. Во время зимнего перерыва специалисты провели техническую диагностику всех каруселей, обновили развлекательные зоны. Планируется и внедрение новой системы оплаты - с помощью карточки клиента и SMS-билетов.
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