В Минске сегодня включат фонтаны и откроют сезон аттракционов

27 Апреля 2018 08:06

Сегодня в столице включат фонтаны. По традиции первым заискрится декоративный источник у Театра оперы и балета - там устроят водное и танцевальное шоу. Всего в столице заиграют более 30-ти фонтанов. Открывается сегодня и сезон аттракционов. Во время зимнего перерыва специалисты провели техническую диагностику всех каруселей, обновили развлекательные зоны. Планируется и внедрение новой системы оплаты - с помощью карточки клиента и SMS-билетов.