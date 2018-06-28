В Минске сегодня пройдет генеральная репетиция парада

Тростенец, Хатынь, Зельва и еще сотни мемориалов, увековечивших память о том, какой ценой доставалась свобода... Потому и цену мира в Беларуси ощущают по-особому. Считанные дни остаются до главного праздника страны - 3 июля. Центральным событием торжеств в День Независимости станет праздничный парад в столице. Сегодня в Минске пройдет последняя, генеральная репетиция. 4 тысячи военнослужащих, 250 единиц техники. Минчане и гости столицы могли наблюдать за маршем военных машин по улицам города. В данный момент все находятся на исходных позициях, на месте будущего парада работает и наш корреспондент Александр Камович.

Действительно, сейчас можно говорить о готовности номер один. Генеральная репетиция начнется уже меньше чем через час. В данный момент колонна в полном составе находится на главной площадке, у стелы "Минск - город-герой". Здесь же собрались несколько тысяч человек, чтобы понаблюдать за тренировками военных.

Вообще сегодня на главной площадке атмосфера максимально приближена к той, которая будет на День Независимости. Безопасность обеспечивают силовики и спасатели, за тренировкой следят военные начальники, собрались и телевизионщики. Отметим, что для режиссеров, телеоператоров, комментаторов и журналистов генеральная репетиция это тоже своего рода финальная тренировка. В этом году впервые День Независимости покажут в формате Full-HD. Будут работать две передвижные телевизионные станции, 23 камеры и 4 крана. Видео также будет передаваться напрямую с парадной техники. Впервые картинку транслировать будут с коптера. Отметим, что трансляция - это совместный продукт Белтелерадиокомпании с телекомпанией "Воен ТВ". О последних приготовлениях к телевизионной трансляции – в интервью.

Отметим, что сегодня посмотреть действительно есть на что. Как на День Независимости, так и сегодня, праздничную колонну возглавит легендарный танк победы Т-34. Дальше пройдут знакомые белорусам образцы вооружения - бронеавтомобили, артиллерийские и зенитные установки, ракетные системы. Впрочем, найдется место и новинкам - первый раз будут представлены белорусские беспилотники. Всего в параде пройдут 250 единиц боевой техники в составе 23 расчетов. Движение колоны техники к стеле пару часов назад можно было наблюдать в центре города.





Что же касается пеших расчетов, то впервые по проспекту нашей столицы пройдут солдаты из Китая. Кроме того, чеканить шаг в строю будут женщины - военнослужащие белорусской армии. По традиции готовит сюрприз рота почетного караула. Всех секретов организаторы, конечно, не раскрывают, но обещают яркое и незабываемое шоу. Добавим, что парадная колонна растянется на почти три километра. Так что и я не стану раскрывать всех секретов, которые увижу сегодня.