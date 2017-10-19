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В Минске сегодня продолжается международная выставка "Стоматология-2017"
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19 Октября 2017 07:24

В Минске сегодня продолжается международная выставка "Стоматология-2017"

Новое оборудование и методики лечения представили порядка 60-ти компаний из 14-ти стран мира. Как отметил на открытии выставки министр здравоохранения Валерий Малашко, из двух тысяч лицензий в области меддеятельности более половины приходится именно на центры, которые оказывают стоматологические услуги.

Валерий Малашко, Министр здравоохранения Беларуси: "Практически ежегодно в том числе и стоматологические учреждения получают новое медицинское оборудование. Я имею в виду бюджетную составляющую, государственные учреждения, организации здравоохранения. Все то, что сегодня представлено здесь, будет внедрено и в государственные учреждения здравоохранения".

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста нашего телеканала о возможном запрете выполнения абортов частными медцентрами, министр отметил, что пока об этом речь не идет. Министерство здравоохранения, в первую очередь, настаивает на эффективной работе предабортного консультирования в частных клиниках.

  

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