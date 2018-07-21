Вдохновленные уникальной архитектурой Дубая и Абу-Даби. В Минске сдали третий дом многофункционального комплекса "Минск-Мир". Это современная жилая застройка, отвечающая последним стандартам качества. И вот сегодня улыбками и подарками новых жильцов встречали в одном из первых домов "Марина" квартала "Эмиратс". С новоселами познакомилась наш корреспондент Виктория Антоненкова.

Сегодня в торжественной и волнительной обстановке жильцы впервые переступали порог своего будущего жилища. В просторном лобби диван, кофейный автомат и кулер, стойка консьержа, есть даже детская комната. Жильцов встречали подарками, знакомили с представителями застройщика, главным инженером и руководителем дома. Каждый желающий мог получить консультацию или высказать пожелания.

Сразу две квартиры купили супруги Мисечко. Район перспективный и хорошо знакомый, здесь они прожили порядка 20 лет, особой оценкой отмечены скорость возведения и качество дома. Николай - строитель и ремонт намерен сделать сам. Признается, что качество внутренней отделки приятно удивило.

Под ключ многоэтажку сдали всего за 10 месяцев. В доме 179 квартир, каждая – со своей лоджией, а, начиная с пятого этажа, с французскими окнами в пол. Заказы на жилье такого класса поступили сразу же после старта продаж. Развивается инфраструктура, удобное транспортное сообщение, совсем скоро в шаговой доступности появятся сразу две линии метро. Немаловажным фактором для жильцов стала и стоимость квадратных метров. Также "Дана-Холдингс" предлагает выгодные кредитные программы, которые делают покупку жилья доступной.

Современные планировки, европейские стандарты строительства, развитая инфраструктура, выгодные условия кредитования и цены за квадратный метр, которые не кусаются, - все это преимущества "Минск-Мир".