В Минске прошло торжественное мероприятие ко Дню независимости Венесуэлы

Сегодня Венесуэла отмечает национальный праздник - День независимости. По всей стране пройдут массовые гуляния. А в Каракасе традиционно будет организован военный парад. Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем независимости.

Минск и Каракас - братья и стратегические партнеры, подчеркнул белорусский лидер. О важности отношений такого уровня заявил и посол Венесуэлы в нашей стране Хосе Хоакин Боггиано Периччи.

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:

"Сегодня мы отмечаем День независимости Венесуэлы, а два дня назад вы праздновали свой День Независимости. Наши страны похожи. И Беларусь, и Венесуэла ценят свою независимость и свой суверенитет. И обе страны выступают за мир без войн и конфликтов, за уважение права народов на самоопределение".

Торжественное мероприятие по случаю 207-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы прошло и в Минске в сквере имени Симона Боливара. Участие в нем приняли представители белорусского МИД, дипкорпуса, студенты и венесуэльские курсанты Военной академии Беларуси.