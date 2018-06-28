В Минске прошел торжественный выпуск курсантов Академии МВД

В Минске на площади Государственного флага сегодня прошел торжественный выпуск курсантов Академии МВД. В этом году аттестаты получили 347 лейтенантов. В церемонии приняли участие руководители Министерства внутренних дел и других силовых ведомств. Игорь Шуневич отметил, что Академия МВД - это современный и инновационный вуз. Совсем недавно учреждение отметило 60-летие со дня образования. За эти годы там было подготовлено около 31 000 специалистов.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "За это время учебное заведение превратилось в один из ведущих вузов в правоохранительной системе нашего государства и не только. Здесь получают глубокие знания. Каждый год достаточно высокий проходной балл в академию".

В день выпуска дипломы об успешном окончании, а также заветные лейтенантские погоны получили офицеры Министерства внутренних дел, Минобороны, Следственного комитета, комитета судебных экспертиз, департамента финансовых расследований и Пограничного комитета.