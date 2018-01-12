В Минске прошел рождественский праздник "Духовность семьи - благосостояние граждан"

13 Января 2018 15:06

Десятки белорусов собрались сегодня у Дома Милосердия, чтобы отметить традиционный для Минска рождественский праздник "Духовность семьи - благосостояние граждан". Организатором торжества выступил минский храм Всех Святых. В программе - ярмарка сувениров, спортивные игры, а также концерт с участием белорусских фольклорных коллективов на крыльце Дома Милосердия. Отмечу, на территории работает трапезная, где можно отведать солдатскую кашу. Кульминацией рождественского торжества станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Главные символы Нового года прибыли на праздник на вертолете.

По инициативе социального центра Дома Милосердия, а также минского Всехсвятского прихода, праздник "Духовность семьи - благосостояние граждан" в белорусской столице проходит уже в 14-й раз.