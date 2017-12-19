19 Декабря 2017 13:03

В эти минуты в Минске проходят первые в стране парламентские слушанья о достижении целей устойчивого развития. Как было заявлено на форуме, Беларусь готова содействовать укреплению партнерства в этой сфере. Кроме того, глобальные цели необходимо локализовать для каждого конкретного региона.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению целей устойчивого развития: "Проекты, которые рассматриваются в ближайшее время, - это законопроект о питьевом водоснабжении, о государственно-частном партнерстве. На самом деле, во всем мире есть проблема с питьевой водой. Если мы сегодня не будем обращать на это внимание, то что будет нашим детям, внукам и правнукам? Мы должны принимать такие законопроекты, которые будут работать на будущее".

По итогам слушаний будут определены приоритетные направления по достижению целей устойчивого развития в Беларуси.