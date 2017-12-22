В Минске проходит конкурс - выставка изделий ручной работы "Лед. Цветы. Фантазия"

21 Декабря 2017 15:30

Поверить в чудеса сейчас просто. Можно создать новогоднюю сказку своими руками. В Минске проходит конкурс - выставка изделий ручной работы под названием "Лед. Цветы. Фантазия". Можно увидеть душистые работы флористов, арт-объекты и композиции из натуральных материалов. Всего - две сотни творческих сюжетов, среди которых и новогодние деревья из ваты, цветов и шишек.

В конкурсе принимают участие школьники изо всей страны и преподаватели флористики. Итоги подведут накануне Нового года. Вдохновиться волшебными композициями можно до четырнадцатого января.