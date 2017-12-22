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В Минске проходит конкурс - выставка изделий ручной работы "Лед. Цветы. Фантазия"
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21 Декабря 2017 15:30

В Минске проходит конкурс - выставка изделий ручной работы "Лед. Цветы. Фантазия"

Поверить в чудеса сейчас просто. Можно создать новогоднюю сказку своими руками. В Минске проходит конкурс - выставка изделий ручной работы под названием "Лед. Цветы. Фантазия". Можно увидеть душистые работы флористов, арт-объекты и композиции из натуральных материалов. Всего - две сотни творческих сюжетов, среди которых и новогодние деревья из ваты, цветов и шишек.

В конкурсе принимают участие школьники изо всей страны и преподаватели флористики. Итоги подведут накануне Нового года. Вдохновиться волшебными композициями можно до четырнадцатого января.

  

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