26 Декабря 2017 07:06

Праздничное настроение уже в воздухе. В Минске продолжают работать рождественские и новогодние ярмарки. Самые крупные развлекательные площадки этого года по традиции у Дворца спорта и на Октбярьской площади. Какие сувениры стали самыми ходовыми в канун нового года, какие блюда можно отведать в торговых домиках и нравится ли белорусам как украшена столица? О новогоднем Минске расскажет наш корреспондент Дарья Тарасова.

Зимние вечера больше не будут такими скучными, в эти дни белорусская столица засияла тысячами светодиодных гирлянд и действительно стала выглядеть по-европейски. В поисках новогодних приключений люди съезжаются в сердце белорусской столицы целыми семьями, ведь здесь работает "Калядны кiрмаш". Место встречи - Октябрьская площадь, именно там Главная елка страны и знаменитые деревянные домики, в которых можно приобрести актуальные сувениры в виде символа грядущего нового года - Желтой Земляной Собаки, обзавестись елочными игрушками и, конечно, согреться чашкой новогоднего глинтвейна или горячего шоколада.

Для жителей и гостей столицы эти арт-объекты не просто новогодняя инсталляция, а скорее праздничная фотозона, за атмосферными кадрами в центр города приезжают, даже несмотря на минусовую температуру. Так, Минск уже традиционно украсили 8-метровые 3Д-шары, установленные в сердце белорусской столицы. Кстати, в этом году светодиодных локаций стало еще больше. Например, у Белгосцирка засияла новая световая фигура Клоуна.

На площади у Дворца спорта развернулась ярмарка "Калядная зорка". Провести досуг весело и празднично здесь сможет даже самая искушенная публика. Среди развлечений - катание на лошадях, тир, виртуальные 3Д-путешествия и даже аттракционы для самых маленьких. В этом году помимо традиционных белорусских яств, публику удивляют и кулинарными изысками. В меню торговых домиков теперь можно отыскать французских устриц и фермерских улиток. Кстати, особой популярностью в эти дни пользуется павильон с армянскими угощениями. Есть и венгерские блюда.

Новогодние ярмарки продолжат свою работу даже в праздничную ночь, 31 декабря. Торговые павильоны на площади у Дворца спорта будут работать до последнего посетителя, гулянья продлятся до 4 часов утра.