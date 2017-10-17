17 Октября 2017 15:23

Чистый месяц. Благоустройство дворов, высадка деревьев, кустарников и открытие новых скверов. В Минске продолжается месяц наведения порядка. Так, только за прошедшие выходные высадили более 10 тысяч растений.

К наведению порядка в городе с азартом подключаются и жители. В числе добровольцев и моя коллега Наталья Кузьмицкая.

Цнянское водохранилище - одно из самых любимых и популярных мест для отдыха у горожан. В любую пору года здесь всегда много людей - занимаются спортом, устраивают пикники, выгуливают домашних питомцев. Теперь любители проведения досуга на природе могут пройтись здесь и по экотропинке.

Кстати, школьники помогали в создании экотропинки. Теперь здесь организован маршрут протяженностью в два с половиной километра с информационными указателями и местами отдыха. По местности даже разработаны экскурсии.

Экотропинка - симбиоз работы коммунальных служб, экологов и добровольцев. До конца октября необходимо завершить благоустройство городских объектов и подготовить их к зиме, убрать палую листву, мусор в парках и скверах - помощь неравнодушных горожан только приветствуется.

Кроме того, горожане помогают и в озеленении. Скоро в Минске появятся новые скверы и аллеи - в столице уже высажено почти 10 тысяч деревьев и кустарников.

К тому же, администрация Советского района объявила конкурс на лучший творческий проект в оформлении шумозащитного экрана, который разделяет улицу Мирошниченко и МКАД. Таким образом, через арт-объект жителям района предлагают поздравить свой любимый Советский с 80-м днем рождения, который он отметит в следующем году.