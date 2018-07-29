В Минске продолжается фестиваль ПРОНЕБО

29 Июля 2018

Неделю под знаком авиа. В последние выходные июля продолжается фестиваль ПРОНЕБО. Он стал кульминацией мирового первенства по вертолетному спорту. Масштабный праздник в небе и на земле собрал, по предварительным оценкам, почти тридцать тысяч гостей. На фестивале наградили победителей и призеров чемпионата мира. Белорусы взяли серебро!

А уже поздно вечером небо над Боровой оккупировали дроны. Маленькие летательные аппараты способны за одну секунду развить скорость до 60 километров в час. Здесь на одной из лучших в СНГ трасс для дрон-рейсинга прошли гонки кубка, который собрал лучших пилотов со всей Беларуси. Самому юному участнику соревнований - 13 лет, самому опытному - больше 50.

Сегодня фестиваль ПРОНЕБО продолжится, и пока у всех желающих еще есть возможность присоединится к авиапразднику и одному из самых крупных летних опен-эйров. Вместе с фестивалем завершает свою полетную историю аэродром Боровая. Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =