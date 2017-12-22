В Минске презентовали восьмую книгу проекта "Наследие права"

21 Декабря 2017 07:16

Это история юриспруденции в нашей стране XVI-XVII веков. С символичным названием "Белорусские мыслители. Избранные труды". Ежегодно в рамках проекта выходит по одной книге. Некоторые из них посвящены великим белорусским юристам, другие - развитию юриспруденции в разные периоды белорусской истории.

Все книги проекта доступны на национальном правовом интернет-портале. Скоро в электронном варианте появится и новое издание.