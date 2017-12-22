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В Минске презентовали восьмую книгу проекта "Наследие права"
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21 Декабря 2017 07:16

В Минске презентовали восьмую книгу проекта "Наследие права"

Это история юриспруденции в нашей стране XVI-XVII веков. С символичным названием "Белорусские мыслители. Избранные труды". Ежегодно в рамках проекта выходит по одной книге. Некоторые из них посвящены великим белорусским юристам, другие - развитию юриспруденции в разные периоды белорусской истории.

Все книги проекта доступны на национальном правовом интернет-портале. Скоро в электронном варианте появится и новое издание.

  

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