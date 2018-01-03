В Минске постепенно увеличится количество приборов фотофиксации скорости

4 Января 2018 15:24

Об этом сегодня сообщили в ГАИ. По словам дорожных милиционеров, такие датчики показали свою эффективность, и водители стали меньше нарушать правила дорожного движения. Отмечу, в январе только на улицах Минска мобильные камеры будут следить за скоростью автомобильного потока почти в ста местах. Информацию об их нахождении можно увидеть на сайте городской ГАИ.

При фиксации нарушений скорости мобильными камерами автовладельцев ожидают штрафы. Их размеры зависят от того, насколько сильно разогнался водитель. Минимальный штраф - 12 с половиной рублей, максимальный - 147.