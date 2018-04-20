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В Минске подводят итоги конкурса по экономике и предпринимательству "Лестница успеха"
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20 Апреля 2018 13:05

В Минске подводят итоги конкурса по экономике и предпринимательству "Лестница успеха"

Школьники и студенты предлагают свои бизнес-идеи. Банковская тач-карта для людей с ограниченными возможностями, тайм-токинг как виртуальное хранилище документов и пластиковые дороги с экологическим эффектом. Важно не только презентовать свой проект, но и обосновать экономическую выгоду.

"Лестница успеха" - это площадка для стартапов и повышения финансовой грамотности молодежи.

  

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