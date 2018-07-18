В Минске подсчитывают ущерб от стихии, бушевавшей накануне

Во время штормового удара пострадало два человека. На улице Кальварийской на студентов обрушился каркасный павильон. Молодой человек и девушка получили травмы головы. Они госпитализированы. Стихия вырывала деревья с корнями, повреждены 16 автомобилей.

Похозяйничала стихия и в Минской области. В Молодечненском и Червенском районах спасатели по нескольку раз за ночь выезжали на распиливание поваленных деревьев. Больше всех пострадал Молодечнеский район, там повреждены крыши трех десятков зданий.

Шквалистый ветер не пожалел и конеферму на 120 животных. Буквально за 10 минут сорвало кровлю на конюшне и выбило окна манежа. Сами животные не пострадали.

Открытой проблемой остается подтопление и некоторых столичных улиц. Справиться с потоком воды на пешеходных Революционной и Комсомольской специалисты предприятия "Минское наследие" пообещали за две-три недели. Именно эта организация и занималась реконструкцией улиц.