В Минске подсчитывают ущерб от непогоды

Ущерб от непогоды подсчитывают и в Минске. Накануне в белорусской столице вновь подтопило улицу Комсомольскую. Откачивать воду пришлось бойцам МЧС.

А на Кижеватова спасатели буксировали легковой автомобиль, в котором находилась мать с новорожденными детьми. На проспекте Независимости ветром снесло билборд.

Шквалистый ветер в Могилевском регионе срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнями. В Горках с кровли больницы сорвало металлопрофиль. А в областном центре легковой автомобиль смяло упавшее огромное дерево. Пострадавших нет.