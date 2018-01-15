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В Минске планируют перевести несколько домов полностью на дистанционные счетчики
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15 Января 2018 15:22

В Минске планируют перевести несколько домов полностью на дистанционные счетчики

"Облачный" центр для расчета коммунальных услуг. В этом году в Минске планируют поставить ноу-хау-эксперимент - перевести несколько домов полностью на дистанционные счетчики воды, газа и электроэнергии. Такие приборы смогут самостоятельно в конце месяца подавать данные в расчетные центры. Сейчас в столице проводят масштабную замену устаревших счетчиков электроэнергии на те, которые уже могут передавать информацию "по воздуху".

Еще одно коммунальное ноу-хау - получать полезную информацию через Интернет смогут и сами жители столицы. Контакт-центр ЖКХ 115.бел будет сообщать своим пользователям о плановых работах в их домах через мессенджеры Viber и "Телеграмм".

  

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