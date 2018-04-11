В Минске появится памятный знак Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому

12 Апреля 2018 07:12

К международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов на улице Космонавтов в Минске появится шестиметровый памятный знак Петру Климуку, Владимиру Ковалёнку и Олегу Новицкому. Над композицией сейчас работает народный художник Иван Миско. Композиции скульптора можно в эти дни увидеть на выставке в Музее белорусской государственности.

Там же представлены и личные вещи космонавтов Климука, Коваленка и Новицкого. А именно лётные костюмы, скафандр, флаг страны, побывавший на МКС, архивные снимки и фото Земли со спутника.