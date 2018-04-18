В Минске открывается большая конференция "Евразийское партнерство судебных экспертов"

19 Апреля 2018 08:00

В столицу прибудут представители ведомств из 20-ти стран мира. Во время визита руководитель Центра вещественных доказательств Китая заключит договор о сотрудничестве с представителем Госкомитета судебных экспертиз Беларуси.

Андрей Швед, Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: "Будут подписаны соответствующие документы и договор о закупках конкретного криминалистического оборудования. В прошлом году мы провели цикл испытаний новейших образцов китайского оборудования здесь у нас, в наших лабораториях. И сейчас китайские партнеры проводят доработку этого оборудования. Мы планируем приступить уже в этом году к закупкам новейших образцов. Кроме того, к нам уже поступили первые партии расходных материалов китайского производства, которые по цене гораздо ниже иностранных аналогов, но по качеству не уступают".

Специалисты Комитета судебных экспертиз Беларуси в воскресенье отметят профессиональный праздник. Первый юбилей - 5 лет со дня образования ведомства. К этой дате Минсвязи подготовило специальный подарок - художественный конверт с литерной маркой "А".