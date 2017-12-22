В Минске открылись первые елочные базары

22 Декабря 2017 18:03

Всего определено более 230 площадок для торговли во всех районах столицы. Работать они будут до 31 декабря. Цены зависят от высоты дерева. А уже завтра у Дворца спорта развернется традиционная ярмарка - "Рождественская звезда". С 10 часов утра до 8 вечера будут открыты павильоны с горячими блюдами. Там же развернется и самый большой елочный базар столицы. Сегодня детей начал принимать и Дед Мороз в своем домике в парке Горького. Надежда Сербиненко расскажет, где и как можно провести большие рождественские выходные.

Рождественские домики около Дворца спорта в этом году не просто угощают... удивляют! Повара, которые работают в формате стрит-фуд, к праздникам подошли креативно. В меню - бургеры с олениной, запеченная картошка с авторскими соусами и даже устрицы.

Главная городская ярмарка развернется здесь завтра, 23 декабря. Около Дворца спорта будет работать и самый большой елочный базар столицы. С 10 часов утра до 8 вечера можно будет приобрести дерево любого размера и даже выбрать регион, где она росла. Цена зависит от высоты и пушистости дерева.

Каждая елочная ярмарка устанавливает свои цены на деревья. На примере этих - 11 и 14 рублей.

Так, елки высотой до метра будут стоить от 10 до 20 рублей. Двухметровые - до 26. И дерево до трех метров - от 15 до 30. Кроме срубленных елок, популярны деревья в кадках, а также букеты и венки из еловых веток. Всего для продажи лесничествами запасено 35 тысяч натуральных елок.

Сегодня первых гостей после летних каникул принял главный Дед Мороз столицы. В своем небольшом деревянном домике в парке Горького он с готовностью беседует с детьми, слушает стихотворения и дарит подарки.

Уже завтра на Октябрьской площади и у Дворца спорта развернется традиционная ярмарка "Рождественская звезда" - общегородская площадка объединит почти сто торговых объектов. Там же, у Дворца спорта, около 18 часов завершится флешмобом шествие Дедов Морозов и Снегурочек.