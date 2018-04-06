В Минске открылась 21-я турвыставка "Отдых-2018"

4 Апреля 2018 15:09

Солнечная погода в Беларуси напомнила, что лето уже совсем близко, а это значит, что думать об отдыхе самое время. Сегодня в столице открылась 21-я турвыставка "Отдых-2018". На любой вкус и возможности предлагаются и бизнес-туры, и круизные путешествия, и новые маршруты. Забронировать билеты можно прямо на месте. Сейчас на выставке работает и наша съемочная группа. О самых интересных предложениях спросим Юлию Гризунт.

Юлия, добрый день, какие варианты, по-вашему, привлекательнее всего?

Я еще не успела просмотреть все стенды. Новинок тут достаточно. Например, некоторые турфирмы впервые предлагают вылеты из Минска на острова Корфу и Кипр. Традиционно практически у каждого туроператора есть свои уникальные предложения - как провести время в Болгарии, Турции, Греции, Египте, Испании. Так как это любимые направления белорусов, туры есть на любой вкус и кошелек.

Кстати, все больше жители нашей страны спрашивают о путевках в Китай. И этот интерес взаимный. Например, 2018 год в Поднебесной объявлен Годом белорусского туризма. Туристический поток гостей из Китая в ближайшее время планируют увеличить на 20 %.

И нам есть что предложить. Буквально час назад на выставке презентовали новые туристические маршруты по Беларуси. Это экскурсии по усадьбам западного Полесья, веломаршрут по Новогрудскому району и в местечко Ельня в Витебской области, которое знаменито своей уникальной природой. Развивается также промышленный и кулинарный туризм. В этом году наши гости смогут посмотреть, как делается белорусское стекло, съездить на пасеки, попробовать свежий мед и, конечно, узнать, как его делают.

С пользой проведут время на ярмарке и те, кто интересуется медицинским и спортивным туризмом. Здесь можно узнать все подробности о страховании, транспорте, о гостиницах. Время еще точно есть.

Подобрать для себя тур на выставке можно до 7 апреля. Вход на ярмарку путешествий, конечно же, бесплатный.