В Минске от имени Президента вручили госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

25 Апреля 2018 15:16

Торжественная церемония с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошла сегодня во Дворце Республики.

В списке награжденных более ста человек. Работники лесного хозяйства, АПК, ученые, журналисты получили именные Благодарности Президента, а также медали "За трудовые заслуги".