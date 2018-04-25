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В Минске от имени Президента вручили госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов
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25 Апреля 2018 15:16

В Минске от имени Президента вручили госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Торжественная церемония с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошла сегодня во Дворце Республики.

В списке награжденных более ста человек. Работники лесного хозяйства, АПК, ученые, журналисты получили именные Благодарности Президента, а также медали "За трудовые заслуги".

  

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