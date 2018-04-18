18 Апреля 2018 15:14

И сегодня же в Минске начался суд над Александром Кныровичем. Учредитель и директор "СарматТермо-Инжиниринг" обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в даче взяток. На скамье подсудимых еще четыре работника компании Кныровича: замдиректор по экономике Игорь Максимов, замдиректор по продажам Евгений Поповский, ведущий экономист Андрей Кусков и Владимир Дашкевич.