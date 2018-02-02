В Минске на стажировку приехали полсотни студентов из Индии

2 Февраля 2018 15:30

Учащиеся бизнес-школы и технологического университета из восточных регионов азиатской страны изучают менеджмент, бизнес-администрирование и управление персоналом. Программу для гостей составил Республиканский институт профессионального образования.

Рини Сундар, студентка бизнес-школы (Индия): "Это чудесно! Я счастлива, что нахожусь здесь. Мы получаем новые знания по своим специальностям. Кроме того, знакомимся с белорусской культурой и вашими традициями. Конечно, это неповторимый опыт".

Период обучения будет длиться от трех до десяти недель. Кроме лекций и мастер-классов, у индийских студентов будет возможность посетить белорусские предприятия.