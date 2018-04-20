В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

21 Апреля 2018 09:16

Сегодня на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. В столичной мэрии на вопросы граждан ответит зампредседателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. Звонки принимают с 9:00 до полудня.