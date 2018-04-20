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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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21 Апреля 2018 09:16

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Сегодня на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. В столичной мэрии на вопросы граждан ответит зампредседателя Игорь Юркевич, а в Минском облисполкоме - председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. Звонки принимают с 9:00 до полудня.

  

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