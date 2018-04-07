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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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7 Апреля 2018 09:07

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Сегодня на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Дозвониться сегодня можно с 9 утра до полудня. 

  

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