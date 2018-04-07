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В Минске частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях
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6 Апреля 2018

В Минске частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях

К Европейским играм Минск в порядок приводит и инфраструктуру - частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях столицы, а также на улицах рядом со спортивными объектами. Теперь дорожные службы города заняты на послезимнем ремонте. Сообщить о ямах, а также разрушении дорожного полотна, бордюров могут и жители. Служба 115 фиксирует рост числа таких заявок от горожан весной. Каждое десятое обращение в эти дни связано именно с дорогами столицы. Ликвидировать ямы на дорогах столицы - задача до майских праздников.

  

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