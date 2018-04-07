В Минске частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях

6 Апреля 2018

К Европейским играм Минск в порядок приводит и инфраструктуру - частично заменят дорожное покрытие на главных магистралях столицы, а также на улицах рядом со спортивными объектами. Теперь дорожные службы города заняты на послезимнем ремонте. Сообщить о ямах, а также разрушении дорожного полотна, бордюров могут и жители. Служба 115 фиксирует рост числа таких заявок от горожан весной. Каждое десятое обращение в эти дни связано именно с дорогами столицы. Ликвидировать ямы на дорогах столицы - задача до майских праздников.