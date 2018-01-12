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В Минске будет временно ограничено движение на участке проспекта Дзержинского
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12 Января 2018 18:05

В Минске будет временно ограничено движение на участке проспекта Дзержинского

К сведению водителей. В Минске будет временно ограничено движение на участке проспекта Дзержинского. От улицы Клары Цеткин до второго переулка Розы Люксембург ограничение движения будет действовать в течение трех ближайших выходных. Точные периоды запрета движения сейчас на ваших экранах. Ограничение связано с выполнением дорожных работ по строительству первого городского транспортного кольца.

  

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