В Минске автоматизируют сбор данных о потреблении воды

19 Октября 2017 15:04

Жителям города не нужно будет снимать показания счетчиков лично, специальные приборы смогут сбрасывать данные в единую сеть самостоятельно.

Проект пока пилотный, с августа реализуется в четырех домах. О перспективах развития системы в столице и о возможностях внедрения новых технологий в регионах говорили на Республиканском семинаре по совершенствованию системы ЖКХ. В первый день работы форума знакомство с инновациями на примере самых популярных столичных сервисов. К примеру, в контакт-центре практически любую проблему из профильной сферы могут решить за 150 секунд. Как заявил премьер-министр Андрей Кобяков, портал 115.бел до конца следующего года должен заработать во всех крупных городах Беларуси.

Работа семинара продолжается. В эти минуты участники знакомятся с работой нового мусороперерабатывающего завода и котельни Минского района. А уже завтра о наболевших вопросах ЖКХ разговор продолжится во Дворце Независимости с участием Президента.