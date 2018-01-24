Общество
25 Января 2018 09:00
В Минске аварии и пробки
В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Особенно внимательными в такую погоду нужно быть водителям, соблюдая дистанцию и выбирая безопасную скорость. На эту минуту в Минске порядка 10 ДТП. Большая пробка на внутреннем кольце МКАД в районе Каменной Горки. Сейчас идет мокрый снег. Морозы ослабели. Днем будет не холоднее минус 5, а по западу и до плюс 2. Теплая погода в Беларуси сохранится до конца недели.
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