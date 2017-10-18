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В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начнет работу прямая телефонная линия
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18 Октября 2017 07:26

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начнет работу прямая телефонная линия

До пятницы включительно с 9-ти утра до 8-ми вечера можно внести свои предложения по совершенствованию и развитию ЖКХ в Беларуси.

 

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