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28 Декабря 2017 16:00

Владимир Макей встретился с учениками и преподавателями белорусских гимназий Вильнюса и Риги

В МИД Беларуси прошла встреча Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с учениками и преподавателями Вильнюсской белорусской гимназии им. Ф.Скорины и Рижской белорусской школы им. Я.Купалы, которые приехали в Беларусь для участия в "Главной елке страны". У учеников была возможность задать министру свои вопросы на любые темы, чем они и воспользовались. Ребята интересовались, какие профессии будут наиболее востребованы в Беларуси в ближайшие 10 лет, почему Владимир Макей решил стать министром и тяжело ли быть министром иностранных дел Республики Беларусь?

Как принято говорить в официальных сообщениях, по итогам переговоров стороны обменялись памятными сувенирами и подарками.

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