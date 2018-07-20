В МЧС появилась двадцать одна первичная организация Белорусского союза женщин

На службу в МЧС приходят и представительницы прекрасного пола. В спасательном ведомстве появилась двадцать одна первичная организация Белорусского союза женщин. Сегодня прошла первая республиканская конференция объединения. В ходе встречи утвердили положение, программу и структуру объединения. Участницы организации смогут решать не только внутренние вопросы, но и реализовывать социальные проекты.

Накануне, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Марианной Щеткиной, Глава государства отметил необходимость активно выдвигать кандидатуры от Союза женщин для управленческой работы.