В марте в Житковичском районе организуют паромную переправу через Припять

20 Января 2018 09:07

Об этом накануне сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации. Напомним, из-за непогоды в минувшее воскресенье крепление понтонного моста через реку было повреждено. Его установили как временную замену треснувшему автомобильному мосту в декабре прошлого года. Сейчас к месту паромной переправы обустраивают подъездную дорогу.

Пока людей с одного берега на другой перевозят на катерах. Большегрузы следуют по республиканским дорогам. По мнению специалистов, восстановить понтонный мост можно будет при благоприятной погоде, когда остановится ледоход и шуга.